Pagelle Vuelta a España 2024 | Groves è il più forte senza Van Aert Strong non sboccia

(Di mercoledì 4 settembre 2024) <>Vuelta> A <>España> <>2024>, LE <>Pagelle> DELLA DICIASSETTESIMA TAPPA Kaden <>Groves> 10: ripaga la fiducia della Alpecin-Deceuninck con una volata regale, mettendo la terza firma della sua <>Vuelta> a <>España> in maniera regale e perentoria. La maglia verde è ormai sotto chiave. Si conferma il più <>forte> <>senza> Van <>Aert>. Pavel Bittner 8: un altro piazzamento per il ceco della dsm firmenich-PostNL, che aveva atteso il momento giusto per far partire lo sprint ma non riuscendo a mettere la ruota avanti a <>Groves>. Il ragazzo è giovane, si farà: questa <>Vuelta> ne è la dimostrazione. Vito Braet 9: quasi dal nulla, il belga della Intermarché-Wanty, ancora a caccia della prima vittoria da professionista. Oggi ha resistito ad una giornata difficile dal punto di vista metereologico e si prende il primo grande piazzamento della sua carriera: potrebbe essere il giorno della sua fioritura.