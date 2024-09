Naufragio al largo di Lampedusa si capovolge un barcone di migranti | 21 dispersi fra cui tre bambini

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 4 settembre 2024)aldi. Ci sono anche trefra i 21deldeldiche si è capovolto nel canale di Sicilia in acque territoriali italiane. I sette superstiti, soccorsi da una motovedetta della guardia costiera, hanno raccontato di essere partiti in 28 dalle coste libiche, l’1 settembre scorso. I sette sopravvissuti sono di nazionalità siriana e sono successivamente sbarcati sull’isola. Attivati tutti i soccorsi umani dopo ilSono in corso le ricerche deiche si trovavano sulsemiaffondato in mattinata a circa 10 miglia a sudovest di. Lo fa sapere la Guardia costiera. Attive unità navali ed un aereo ATR 42 del Corpo. Il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo della Guardia costiera di Roma ha allertato inoltre i centri di soccorso libico, maltese e tunisino.