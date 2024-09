Minacce al ristoratore | arrestato Per mesi era diventato un incubo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ascoli, 4 settembre 2024 – Stalking, danneggiamento, minaccia e violenza privata. Queste le accuse per le quali è statoieri un 53enne originario del Belgio residente ad Ascoli. Il provvedimento emesso dal gip del tribunale di Ascoli giunge al culmine di una lunga serie di episodi vessatori che l’uomo avrebbe messo in atto nei confronti di un notoascolano che, non potendone più, a inizio agosto lo ha denunciato, assistito dall’avvocato Alessandro Angelozzi. Una vicenda che ha avuto inizio lo scorso 7 gennaio e si è protratta fino ai giorni scorsi quando l’autorità giudiziaria ha ordinato, a tutela del, di arrestare l’uomo residente da tempo ad Ascoli e difeso dall’avvocato Angela Cesarini.