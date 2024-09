Marco Tullio Giordana all’Eden con La vita accanto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Arezzo, 4 settembre 2024 –sarà il prossimo ospite del Cinema Eden di Arezzo, in quello che si presenta come l’ultimo settimana d’estate tra Eden e Arena Eden, in attesa del rientro della programmazione interamente al coperto nei ritmi della stagione autunnale. Sabato 7 settembre, in un doppio appuntamento presso la sala Eden, ospite di riguardo sarà il registaper la proiezione del film “La”., che oltre alla regia ha firmato la sceneggiatura del film insieme a Gloria Malatesta eBellocchio, dialogherà con il pubblico dell’Eden in un doppio appuntamento: al termine della proiezione delle ore 16:00 e ad introduzione di quella delle 18:30. Conduce gli incontri il giornalista Andrea Laurenzi. L’evento è a cura di Officine della Cultura.