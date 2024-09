La mensa che non va mai in ferie Emmaus pasti serviti anche d’estate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) di Irene Puccioni EMPOLI Agosto tempo di vacanze. Ma non per tutti l’estate rappresenta un periodo di relax e di svago. Per alcune persone, quelle più fragili, è una stagione come un’altra, forsepiù complicata: rovente, con una città semivuota e i servizi ai cittadini ridotti. Ma c’è un’opera che non va mai in, che non conosce sosta né riduce i propri ritmi: è quella del volontariato. E cosìnelle torride settimane agostane ladella Misericordia di Empoli ha continuato a sformareespressi per i bisognosi che quotidianamente si presentavano alla porta di via XI febbraio. A conti fatti il bilancio mensile è stato di quasi tremilacucinati (2.953, per la precisione) di cui 730 consegnati a domicilio. Una media di oltre 90al giorno preparati da infaticabili volontari.