Iniziano Sangiuliano al Tg1? Lo show ' in diretta' della Boccia | ecco cosa pubblica

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Per spiegare il caso di Maria Rosaria, il ministro Gennarosi presenta al: un'intervista condotta dal direttore, Gianmarco Chiocci, 15 minuti di colloquio trasmessi integralmente al termine del tiggì e anticipati da un breve estratto in cui il ministro ammette di avere avuto "una relazione sentimentale" con la 41enne, ma ribadisce di non aver "mai usato un soldo pubblico"., insomma, conferma quanto sostenuto anche a Palazzo Chigi nell'incontro riservato con Giorgia Meloni tenuto alla vigilia. Per farlo, mostra anche alcuni fogli con le spese sostenute nei viaggi finite nel mirino: "Su questo terreno non sono ricattabile", ha scandito il titolare del dicasteroCultura.