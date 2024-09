Grande Fratello | Mirko e Greta di nuovo in contatto dopo le rotture? L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Secondo alcuni rumors che si rincorrono sul web i due ragazzi che si sono conosciuti a Temptation Island 2023 avrebbero ripreso a sentirsi, ecco come stanno le cose. L'estate 2024 è stata tutt'altro che tranquilla perBrunetti eRossetti, entrambi protagonisti disentimentali che hanno catturato l'attenzione del pubblico., imprenditore di Rieti, ha concluso la sua relazione con Perla Vatiero, mentre, ex tentatrice, ha messo fine per ben due volte alla sua storia con Sergio D'Ottavi, conosciuto durante l'ultima edizione del. I rumors sugli fidanzati e la precisazione I due ragazzi si erano incontrati per la prima volta a Temptation Island 2023, doveera arrivato insieme alla sua fidanzata Perla. Durante il programma, l'interesse del ragazzo si era spostato su