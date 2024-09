F1 Helmut Marko | Perez non è male è solo più lento di Verstappen

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) In casa Red Bull suonano le sirene d’allarme, con il team di Milton Keynes che non trova il successo da sei appuntamenti. La situazione si fa critica per Max, leader all’interno del box inglese da anni, mentre Sergiocontinua a vivere le stesse difficoltà da inizio stagione: “Checo Pérez non è, èpiù. Tuttavia, la priorità, ovviamente, è che Max vinca il campionato piloti. Ma se continuiamo così, perderemo la leadership in entrambi i Campionati del mondo”. risolvere i problemi di bilanciamento della vettura,” ha dettoa riguardo. F1,: “non è, èpiùdi” SportFace.