Devo dirvi di Annamaria Bernardini De Pace Forum l’annuncio di Barbara Palombelli

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Per la gioia di tanti telespettatori fedelissimi, tra i numerosi programmi televisivi che tornano in onda dopo l’estate, c’è anche. Il debutto stagionale è previsto per il 9 settembre su Canale 5 alle 11. Nell’attesa, la conduttriceha svelato alcune chicche al pubblico in un’intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni.ha parlato anche dell’avvocato vipDe, che molti davano come possibile nuovo giudice La giornalista 71enne è alla guida didal 2013. Prima di lei, altri volti noti e amati dal pubblico, come Paola Perego, Rita Dalla Chiesa e Catherine Spaak, hanno condotto il programma.ha esordito il 29 settembre 1985, e dopo quasi 40 anni è ancora un campione di ascolti. “La scenografia – ha dichiarato la- sarà alleggerita e più fresca, ci saranno le indagini dell’avvocato istruttore”.