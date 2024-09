Bidelli e segretari | vince di nuovo il precariato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) PERUGIA C’è grande attesa nel mondo della scuola per le nomine a tempo determinato del personale Ata. "Il Ministero dell’Istruzione e del Merito – osserva laa generale della Flc Cgil, Moira Rosi – per il prossimo anno scolastico aveva annunciato un piano straordinario di assunzioni invece il contingente autorizzato a stento riesce a coprire il prossimo turn over, che risulta assolutamente insufficiente a garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche". Il calendario che sarà pubblicato a breve prevede la stipula di circa 300 contratti. Quest’anno la richiesta di fare le assegnazioni in presenza sembra sia stata accolta, vista la difficoltà della procedura telematica.