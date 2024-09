10 Camminata Rosa domenica prossima al via ci saranno centinaia di sanniti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAnche dal Sannio8 settembre partirannodi persone, con pullman e auto, per unirsi alla carovana della 10°organizzata da tutte le associazioni del mondoriunite sotto la dicitura “The Power of Pink,” e che vedono un unico e solo grande regista, il senologo dottor Carlo Iannace, Primario della Breast Unit dell’Ospedale Moscati di Avellino. E’ già tutto pronto per la manifestazione capitanata dalle tante volontarie che si dedicano alla prevenzione tutti i giorni dell’anno e chesi riuniranno nella grandeche andrà da Mercogliano ad Avellino per gridare ancora una volta ‘sensibilizzazione alla prevenzione’. E quest’anno la ricorrenza sarà di quelle speciali perchè laspegne 10 candeline e il motto sarà: “Vieni e cammina con noiPasso dopo passo, arriveremo ovunque!”.