Cannes 2025 | Mario Martone sfida Wes Anderson Richard Linklater e Ari Aster in concorso

concorso Martone col dramma carcerario Fuori, interpretato da Valeria Golino. Tom Cruise, Emma Stone, Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson e Bono Vox tra le star che calcheranno la Croisette in questa 78° edizione del Festival di Cannes che vede un programma variegato e aperto alla sperimentazione più di alcune passate edizioni. Confermata da qualche giorno l'attesa anteprima mondiale fuori concorso del nuovo capitolo della saga di Ethan Hunt, Mission: Impossible - The Final Reckoning, che potrebbe segnare la fine della folle corsa del franchise almeno per la star Tom Cruise, il festival ha sfoderato gli altri assi nella manica nella tradizionale conferenza stampa tenuta dalla Presidente Iris Knobloch e dal delegato . Movieplayer.it - Cannes 2025: Mario Martone sfida Wes Anderson, Richard Linklater e Ari Aster in concorso Leggi su Movieplayer.it La pattuglia americana in competizione schiera Eddington, Nouvelle Vague e La Trama Fenicia, unico italiano incol dramma carcerario Fuori, interpretato da Valeria Golino. Tom Cruise, Emma Stone, Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson e Bono Vox tra le star che calcheranno la Croisette in questa 78° edizione del Festival diche vede un programma variegato e aperto alla sperimentazione più di alcune passate edizioni. Confermata da qualche giorno l'attesa anteprima mondiale fuoridel nuovo capitolo della saga di Ethan Hunt, Mission: Impossible - The Final Reckoning, che potrebbe segnare la fine della folle corsa del franchise almeno per la star Tom Cruise, il festival ha sfoderato gli altri assi nella manica nella tradizionale conferenza stampa tenuta dalla Presidente Iris Knobloch e dal delegato .

Festival di Cannes 2025, in Concorso il film Fuori di Mario Martone. Festival di Cannes 2025: film, programma, gli ospiti. Cannes 2025, "Fuori" di Mario Martone, l'unico italiano in concorso, con Golino, Elodie e De Angelis. Cannes 2025, Fuori di Mario Martone in concorso. Cannes 2025: Mario Martone sfida Wes Anderson, Richard Linklater e Ari Aster in concorso. Cannes 2025, 'Fuori' di Mario Martone in concorso al Festival - LaPresse. Ne parlano su altre fonti

Festival di Cannes 2025, tutti i Film: il programma completo del festival francese - Questa è la Selezione Ufficiale della 78esima edizione di Cannes, che si terrà dal 13 al 24 maggio prossimi e che noi di Comingsoon.it seguiremo quotidianamente sul sito e sui social. In concorso per ... (comingsoon.it)

Festival di Cannes 2025: Mario Martone in gara con ‘Fuori’, su Goliarda Sapienza, con Valeria Golino - Il regista, in unico concorso, guida i titoli italiani. Nella sezione Certain Regard, il western Testa o croce? e l’on the road Le città delle pianure ... (msn.com)

A Cannes 2025 tre film italiani: 'Fuori' di Martone concorre per la Palma d'Oro - Il film è tratto da un soggetto di Ippolita di Majo, la sceneggiatura è firmata da Mario Martone e Ippolita di Majo. La fotografia è a cura di Paolo Carnera, il montaggio di Jacopo Quadri, le musiche ... (adnkronos.com)