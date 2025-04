Ilfattoquotidiano.it - Turchia, non si ferma la repressione contro la stampa: arrestati due giornalisti d’inchiesta

Timur Soykan e Murat Agirel, due noti, sono statinelle loro abitazioni a Istanbul, in, con l’accusa di “minaccia e ricatto”. A quanto si apprende dal quotidiano turco Hürriyet, il raid della polizia – durante il quale sarebbero stati sequestrati telefoni, computer, dischi rigidi e altre attrezzature digitali – è stato condotto nell’ambito di indagini della procura generale di Istanbul: il motivo dell’arresto e della detenzione deiriguarda la possibilità che i sospettati potessero distruggere, alterare o nascondere prove durante lo svolgimento dell’inchiesta. Gli, condotti al quartier generale della polizia di Istanbul dopo alcunilli in ospedale, potrebbero essere trattenuti fino a quattro giorni. Non sono state ancora rese note le date per il processo.