Sala al prefetto | Il remigration summit a Milano non si deve fare

Milano Beppe Sala è tornato a parlare del raduno dei movimenti europei di estrema destra che dovrebbe tenersi in città il 17 maggio, in una località ancora sconosciuta, per promuovere la "remigrazione" (cioè il rimpatrio) degli stranieri. "Ho espresso al prefetto con fermezza l'idea. Milanotoday.it - Sala al prefetto: "Il remigration summit a Milano non si deve fare" Leggi su Milanotoday.it Il sindaco diBeppeè tornato a parlare del raduno dei movimenti europei di estrema destra che dovrebbe tenersi in città il 17 maggio, in una località ancora sconosciuta, per promuovere la "remigrazione" (cioè il rimpatrio) degli stranieri. "Ho espresso alcon fermezza l'idea.

