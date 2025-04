Educazione finanziaria in Veneto | superata la media nazionale ma ancora insufficiente

Educazione finanziaria in Veneto supera di un solo punto la media italiana, attestandosi a 57, ma, come l'intero Paese, resta al di sotto della sufficienza, fissata a 60 punti. E' il dato che emerge dalla nuova edizione dell'Edufin Index 2024, l'Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, promosso da Alleanza Assicurazioni, compagnia del Gruppo Generali, insieme a Fondazione Mario Gasbarri, con la collaborazione scientifica di Sda Bocconi, School of Management. I veneti tra i 18 e i 34 anni, in ogni caso, sono più consapevoli su questo fronte rispetto alla media nazionale. Si tratta di un viaggio attraverso la Penisola in 14 tappe, pensato per migliorare l'Educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, soprattutto dei giovani e delle donne.

