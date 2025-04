Calciomercato Inter nel mirino del club nerazzurro un vero e proprio talento La contropartita potrebbe essere questo giocatore

Calciomercato Inter, nel mirino del club nerazzurro un vero e proprio talento. Per concludere l'operazione potrebbe inserirsi una contropartitaGli uomini del Calciomercato Inter sono sempre a lavoro per monitorare talenti da inserire in squadra. Oltre a Luis Henrique, che piace molto al club nerazzurro, sul taccuino di Ausilio si è inserito un nuovo nome che è quello di Jamie Gittens, attaccante classe 2004 del Borussia Dortmund e già nel giro della nazionale inglese under-21. Secondo quanto riportato da Marco Barzaghi sul suo canale YouTube, il giocatore rientrerebbe nei radar del club di Viale della Liberazione; la valutazione che fa il club tedesco è di 50 milioni. Nell'operazione potrebbe inserirsi anche Asllani che rientra nell'indice di gradimento del BVB e potrebbe essere inserito come contropartita per abbassare la cifra cash da presentare sul tavolo dei tedeschi.

