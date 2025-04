Sei casi di tubercolosi nell' Agrigentino Il direttore dell' Asp | No allarmismi

casi di tubercolosi in una settimana a Licata, in provincia di Agrigento . Un paziente è ricoverato al Policlinico di Palermo e altri due sottoposti a cure farmacologiche. Per tutti il dipartimento prevenzione dell'Asp ha attivato i protocolli. Il direttore dell'Asp Giuseppe Capodieci: "Nessun allarmismo, la malattia diventa letale solo in stadi molto avanzati e spesso trascurati".

