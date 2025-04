Lanazione.it - Samuele, l’uomo che ferra i cavalli...

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 10 aprile 2025 – L'antica arte della "mascalcia", ovvero latura e il pareggio degli zoccoli degli equini, si perde nella notte dei tempi, e cioè da quando il cavallo fu l'animale più vicino e utile all'uomo.Riddi, figlinese di 54 anni, residente a Castelfranco di Sopra, esercita la professione di maniscalco fin dalla tenera età, un lavoro decisamente insolito."Montavo a cavallo. La passione per questi animali, ma non solo, si tramutò molto presto in un lavoro vero e proprio. Iniziai rubando molto con l'occhio e poi facendo una specie di scuola, diciamo così – spiega – Il cavallo bisogna andarlo a trovare a destinazione. Parto la mattina da casa con tutti i. ferri del mestiere e via. scuderie, ma anche molti privati. Soprattuttoall'americana per gare di monta west e reining, cioè un gioco di figure dove bisogna essere particolarmente bravi con le redini.