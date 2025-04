.com - Parma 360 Festival della creatività contemporanea

Nell’ambito dell’ottantesimo anniversario delle Celebrazioni per la Liberazione, si apre dal 12 aprile al 25 maggio 2025 la nona edizione di360, a tema MEMORIE, con la direzione artistica di Chiara Canali e Camilla Mineo., rinomata per la sua ricca tradizione culturale e artistica, si prepara ad accogliere la IX edizione delcon un programma ricco e variegato che abbraccia diverse forme di espressione artistica, dalle arti visive alla fotografia, dall’illustrazione all’Olfactory Art.Dal 12 aprile al 25 maggio 2025 ildiffuso trasformerà la città in un palcoscenico dinamico, dove storia, arte, cultura e sperimentazione si incontrano in un dialogo coinvolgente e creativo. Il percorso espositivo, dislocato tra chiese sconsacrate, palazzi storici e torri medioevali, permetterà ai visitatori di esplorare e riscopriresotto una nuova luce.