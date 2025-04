Carmen Russo sbotta | Mio marito non è gay web terribile! Me ne sarei accorta

Carmen Russo smentisce, una volta per tutte, le voci nate sulla presunta omosessualità del coreografo. Lo ha detto ospite nel salotto di Monica Setta Golssip.it - Carmen Russo sbotta: “Mio marito non è gay, web terribile! Me ne sarei accorta” Leggi su Golssip.it Cosìsmentisce, una volta per tutte, le voci nate sulla presunta omosessualità del coreografo. Lo ha detto ospite nel salotto di Monica Setta

Carmen Russo sbotta: “Mio marito non è gay, web terribile! Me ne sarei accorta” - "Mio marito Enzo Paolo Turchi non è gay". Così Carmen Russo smentisce, una volta per tutte, le voci nate sulla presunta omosessualità del coreografo. Lo ha detto ospite nel salotto di Monica Setta a ' ... (msn.com)

“In 40 anni di letto avrei capito se fosse gay”: Carmen Russo sbotta e zittisce le nuove voci su Enzo Paolo Turchi - Carmen Russo non ci sta e mette fine una volta per tutte alle insinuazioni sulla presunta omosessualità del marito Enzo Paolo Turchi. Durante l'intervista nel salotto di Monica Setta a "Storie di ... (fanpage.it)

Carmen Russo smentisce le voci sull’orientamento sessuale di Enzo Paolo Turchi nel programma di Monica Setta - Carmen Russo difende il marito Enzo Paolo Turchi dalle voci di omosessualità, sottolineando la solidità del loro matrimonio e l'importanza di affrontare le disinformazioni nel mondo dei social media. (gaeta.it)