La polizia festeggia 173 anni la gratitudine del sindaco Falcomatà

anniversario della fondazione della polizia di Stato. Alla cerimonia ha preso parte il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà.Il primo cittadino, ospite del questore Salvatore La. Reggiotoday.it - La polizia festeggia 173 anni, la gratitudine del sindaco Falcomatà Leggi su Reggiotoday.it Questa mattina nell’aula magna dell’università Mediterranea di Reggio Calabria è stato celebrato il 173esimoversario della fondazione delladi Stato. Alla cerimonia ha preso parte ilmetropolitano Giuseppe.Il primo cittadino, ospite del questore Salvatore La.

Festa della polizia, questore Aosta 'vicini a tutti i cittadini' - "Quest'anno celebriamo la nostra festa in questa straordinaria cornice a più di 2.100 metri di altitudine, una scelta dettata non solo per la bellezza unica, ma anche per ribadire che la polizia di ... (ansa.it)

Polizia in festa per i 173 anni. In un anno di attività 146 arresti e 1330 denunce, sequestrate 33 tonnellate di droga - Consegnati i riconoscimenti agli agenti che si sono distinti. Compiacimento anche per i ragazzi che hanno restituito un portafogli perduto Grande appuntamento all’oratorio di via Matteotti a Sant’Anna ... (luccaindiretta.it)

Un anno di lotta al crimine, la festa per i 173 anni della Polizia - In occasione della Festa della Polizia di Stato come ogni anno si tirano i bilanci delle attività svolte. Nel primo anno del suo mandato il questore Salvatore Fazzino tira le somme anche della sua att ... (vivienna.it)