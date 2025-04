Polemiche sul post di Trump | Comprate Poi la sospensione dei dazi

Trump ha commesso insider trading? Diversi deputati democratici americani hanno espresso il sospetto che il presidente degli Stati Uniti possa aver manipolato illegalmente i mercati, incoraggiando gli acquisti di azioni poco prima della sua drastica inversione di rotta sui dazi. "La cerchia ristretta di Donald Trump sta forse traendo profitto illegalmente da queste enormi oscillazioni del mercato azionario attraverso l'insider trading?", ha chiesto il senatore democratico della California Adam Schiff sul suo account X. "Il Congresso deve saperlo", ha aggiunto, chiedendo un'indagine parlamentare. "Il Presidente degli Stati Uniti sta letteralmente partecipando alla più grande manipolazione del mercato al mondo", hanno affermato i rappresentanti democratici della Commissione per i servizi finanziari della Camera, sempre su X.

"È un grande momento per comprare!". Trump e quel post sospetto prima di cambiare idea sui dazi.

