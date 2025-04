Lanazione.it - Il Prefetto di Arezzo a Bucine

, 10 aprile 2025 – Ieri mattina ildella provincia diClemente di Nuzzo nell’ambito delle visite istituzionali ai vari Comuni pianificate a seguito del suo insediamento, ha incontrato il Sindaco di, la Giunta e i consiglieri presso il Palazzo Comunale. La visita ha costituito l’occasione per conoscere il vasto territorio comunale. Durante l’incontro è stato anche sottoscritto il Protocollo di intesa e collaborazione tra la Prefettura di, il Comune died Athena srl, società che gestisce il CAS di Badia Agnano dove, da settembre 2024, sono ospitati 24 richiedenti protezione internazionale, per i quali, già nel mese di febbraio, sono stati attivati corsi di italiano per stranieri attraverso la disponibilità di volontari del territorio comunale. Il Protocollo di intesa e collaborazione favorirà la partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale, superando in questo modo condizioni di passività e agevolando percorsi inclusivi di integrazione sociale.