La squadra pugliese trionfa al contest Giovani Lievitisti 2025 | vincitori tre baresi e una tarantina

squadra in occasione del concorso Giovani Lievitisti a confronto, campionato a squadre sulla colomba artigianale riservato ai Lievitisti under 33 organizzato dall’Accademia Maestri del Lievito Madre e del Panettone italiano e Goloasi srl. Baritoday.it - La squadra pugliese trionfa al contest Giovani Lievitisti 2025: vincitori tre baresi e una tarantina Leggi su Baritoday.it È il team Puglia ad aver conquistato il titolo di migliorin occasione del concorsoa confronto, campionato a squadre sulla colomba artigianale riservato aiunder 33 organizzato dall’Accademia Maestri del Lievito Madre e del Panettone italiano e Goloasi srl.

La squadra pugliese trionfa al contest Giovani Lievitisti 2025. La squadra pugliese trionfa a Bologna al concorso Giovani Lievitisti. Campionato Giovani Lievitisti 2025: Puglia regina della Colomba Artigianale.

