Roma censimento in corso nell’ex scuola occupata alla Magliana

Verifiche in via dell’Impruneta: coinvolti oltre 100 nuclei familiari, in maggioranza sudamericani.– Nella mattinata di oggi, 10 aprile, sono iniziate le operazioni diall’interno dell’excomunale “8 marzo”, in via dell’Impruneta, nel quartiere. L’edificio è attualmente occupato da circa 104 nuclei familiari, in gran parte di origine sudamericana.Le attività di verifica sono condotte dalle pattuglie della Polizia Locale diCapitale, XI Gruppo Marconi, con il supporto della Questura, in particolare del Commissariato San Paolo. Sul posto sono presenti anche operatori dei Dipartimenti Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione e delle Politiche Sociali diCapitale, insieme ai Servizi Sociali del Municipio.Le operazioni rientrano in un piano di monitoraggio e controllo volto a definire la situazione abitativa nella struttura e sono ancora in