Francesco De Carlo porta lo spettacolo Mortacci tour a Mestre

Francesco De Carlo venerdì 11 aprile (ore 21.15) sarà al Teatro Corso di Mestre con il nuovo spettacolo Mortacci tour - Storia di Roma per gente allegra.Un lavoro di stand-up comedy inedito, tutto incentrato sulla storia di Roma antica. Una sensazionale galoppata nel tempo, dalla fondazione. Veneziatoday.it - Francesco De Carlo porta lo spettacolo "Mortacci tour" a Mestre Leggi su Veneziatoday.it Devenerdì 11 aprile (ore 21.15) sarà al Teatro Corso dicon il nuovo- Storia di Roma per gente allegra.Un lavoro di stand-up comedy inedito, tutto incentrato sulla storia di Roma antica. Una sensazionale galoppata nel tempo, dalla fondazione.

