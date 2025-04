Sanremo 2026 potrebbe non essere della Rai il Comune pubblica il bando anti-flop

Sanremo e la Rai legati da sempre, ma per la prima volta nella sua storia, il Comune di Sanremo ha pubblicato un bando per individuare il nuovo partner incaricato di organizzare e trasmettere in chiaro il Festival della Canzone Italiana dopo il monopolio della Rai. Le edizioni del 2026, 2027 e 2028 – con eventuale proroga di un ulteriore biennio – potrebbero quindi non essere trasmesse dalla rete ammiraglia, ma le cose potrebbero cambiare velocemente grazie alla clausola anti-flop prevista nel bando.Festival di Sanremo, la clausola anti flop nel bando del ComuneGià da qualche tempo il futuro del Festival di Sanremo appare incerto, dopo che il Tar della Liguria ha decretato che l’affidamento diretto della kermesse musicale alla Rai è illegittimo. Per la prima volta nella storia, l’evento potrebbe quindi non andare in onda sulla rete ammiraglia. Dilei.it - Sanremo 2026 potrebbe non essere della Rai, il Comune pubblica il bando “anti-flop” Leggi su Dilei.it Il Festival die la Rai legati da sempre, ma per la prima volta nella sua storia, ildihato unper individuare il nuovo partner incaricato di organizzare e trasmettere in chiaro il FestivalCanzone Italiana dopo il monopolioRai. Le edizioni del, 2027 e 2028 – con eventuale proroga di un ulteriore biennio –ro quindi nontrasmesse dalla rete ammiraglia, ma le cosero cambiare velocemente grazie alla clausolaprevista nel.Festival di, la clausolaneldelGià da qualche tempo il futuro del Festival diappare incerto, dopo che il TarLiguria ha decretato che l’affidamento direttokermesse musicale alla Rai è illegittimo. Per la prima volta nella storia, l’eventoquindi non andare in onda sulla rete ammiraglia.

Sanremo 2026 potrebbe non essere della Rai, il Comune pubblica il bando “anti-flop”. La Rai non molla Sanremo: pronto un nuovo ricorso. E in caso di sconfitta? C’è già un piano B. Sanremo 2026, il Festival potrebbe slittare a marzo in via eccezionale: ecco perché. Festival di Sanremo su Canale 5 o Nove? La Rai blinda Carlo Conti: "Non potrebbe condurlo altrove". Annuncio a sorpresa di Carlo Conti su chi condurrà Sanremo 2026: la nuova idea per il prossimo anno. Come sarebbe un Sanremo fuori dalla Rai? Parola ai lettori. Ne parlano su altre fonti

Sanremo 2026 senza Rai? Il Comune lancia il bando ufficiale e le emittenti si sfidano per trasmettere il Fest - Sanremo 2026 cambia tutto: aperto il bando del Comune per scegliere la nuova emittente, Rai in bilico dopo anni di conduzione. (ilsussidiario.net)

Sanremo non è più della Rai (sulla carta), ma la clausola nel bando taglia fuori tutti: spaventerebbe anche Carlo Conti! - Per la prima volta dal 1955, il Festival di Sanremo non è più affidato direttamente alla Rai. Il Comune di Sanremo, in risposta a una sentenza del Tar della Liguria, ha pubblicato un bando aperto per ... (informazione.it)

Sanremo, la rabbia dei discografici per il bando del Comune: «Senza di noi sul palco ci sarebbero solo i fiori» - Discografici sul piede di guerra dopo la pubblicazione del bando di gara per l'organizzazione del Festival di Sanremo. «Il bando di gara del Comune di Sanremo dimentica il ruolo della discografia che ... (informazione.it)