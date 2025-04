Roma controlli nei B&B di Tor Bella Monaca | quattro arresti e multe per oltre 5 000 euro

Leggi su Romadailynews.it

Operazione dei Carabinieri in vista del Giubileo: droga in un hotel, irregolarità nelle strutture ricettive.– In vista del Giubileo, i Carabinieri della Stazione di Torhanno intensificato inelle strutture ricettive del quartiere, con l’obiettivo di contrastare irregolarità e attività illecite. Il bilancio dell’operazione, condotta nelle ultime ore, è di, due denunce e sanzioni per5.000.I militari hanno denunciato i gestori di un hotel in via Roccaforte del Greco, un uomo di 43 anni e una donna di 61, accusati di non aver identificato alcuni ospiti. Per la violazione,alla denuncia, è stata elevata una multa di 2.307.Durante iall’interno della stessa struttura, i Carabinieri hanno arrestato tre giovani cittadini tunisini, di età compresa tra i 19 e i 20 anni.