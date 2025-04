Il Napoli è pronto a muoversi per Alejandro Garnacho con il Manchester United che abbassa le sue pretese

Napoli è intenzionato a prelevare l'ala argentina Alejandro Garnacho dal Manchester United la prossima estate Il club di Serie A è sulle tracce di Garnacho da quando è emerso che Khvicha Kvaratskhelia ha deciso di lasciare il Napoli. Garnacho, che inizialmente era considerato l'ala dello United per il prossimo decennio, sembra aver perso la

