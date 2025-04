Djokovic senza spiegazioni dopo il KO di Montecarlo | È stato orribile

Leggi su Sportface.it

L’uscita di scena di Novakal debutto nel secondo turno è stata la prima sorpresa regalata dall’Atp Masters 1000 di. Un KO decisamente inatteso, quello nel quale è incappato il fuoriclasse serbo contro Alejandro Tabilo. Inatteso non solo per l’evidente differenza di caratura tra i due tennisti (nonostante il cileno lo avesse già battuto nell’unico precedente, lo scorso anno a Roma), ma anche per la crescita di condizione mostrata ultimamente da Nolemesi complicati. A Miami, infatti, si sono rivisti segnali di ripresa di, con un servizio tornato solido così come alcuni dei suoi colpi migliori. Questo al di là della sconfitta in finale contro Jakub Mensik. Ma ora, nel Principato il serbo ha fatto un passo indietro molto pesante.RISULTATI E TABELLONEPROGRAMMA E COPERTURA TVMONTEPREMINovak, US Open – Foto Andrew Schwartz / SplashNews.