Renato Zero sotto accusa dopo che il video ha fatto il giro del web | avete visto cosa è successo?

Renato Zero, artista amato e venerato da intere generazioni, è finito sotto i riflettori per motivi che nulla hanno a che vedere con la sua musica. Un semplice video pubblicato su Instagram ha acceso il dibattito e diviso l’opinione pubblica: il cantante, ripreso mentre passeggiava per le vie del centro di Roma in compagnia di due amiche, si è coperto il volto alla vista di un fan con lo smartphone e si è allontanato in fretta, evitando qualsiasi contatto.Una scena durata pochi secondi, ma sufficiente a innescare una vera e propria tempesta mediatica. È il prezzo della notorietà o il sacrosanto diritto alla privacy?Renato Zero sotto accusa: cosa si vede nel video incriminato?Il filmato, diventato virale nel giro di poche ore, ha scatenato un’ondata di delusione tra i fan. Donnapop.it - Renato Zero sotto accusa dopo che il video ha fatto il giro del web: avete visto cosa è successo? Leggi su Donnapop.it Un’icona della musica italiana al centro di una bufera social:, artista amato e venerato da intere generazioni, è finitoi riflettori per motivi che nulla hanno a che vedere con la sua musica. Un semplicepubblicato su Instagram ha acceso il dibattito e diviso l’opinione pubblica: il cantante, ripreso mentre passeggiava per le vie del centro di Roma in compagnia di due amiche, si è coperto il volto alla vista di un fan con lo smartphone e si è allontanato in fretta, evitando qualsiasi contatto.Una scena durata pochi secondi, ma sufficiente a innescare una vera e propria tempesta mediatica. È il prezzo della notorietà o il sacrosanto diritto alla privacy?si vede nelincriminato?Il filmato, diventato virale neldi poche ore, ha scatenato un’ondata di delusione tra i fan.

