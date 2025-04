Romatoday.it - Swap party per Freeda Mood

TheWave Project arriva, domenica 13 aprile al, in via dei Cartari, 7. Si possono portare i vestiti che non si usano più per prenderne di nuovi, basta che siano in buone condizioni. Ci sarà Kristine VonTrois e Francesco Hterisk. Il primo drink è incluso con l’ingresso di 5.