Partecipazione pubblica per i nuovi Piani del Po | oltre 250 partecipanti al primo incontro

primo incontro di Partecipazione pubblica integrata, organizzato da ADBPO-Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, per l’elaborazione delle misure volte alla definizione dei Piani Distrettuali. Parmatoday.it - Partecipazione pubblica per i nuovi Piani del Po: oltre 250 partecipanti al primo incontro Leggi su Parmatoday.it È iniziato destando un largo interesse in istituzioni, enti e molteplici portatori d’interesse ildiintegrata, organizzato da ADBPO-Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, per l’elaborazione delle misure volte alla definizione deiDistrettuali.

Partecipazione pubblica per i nuovi Piani del Po: oltre 250 partecipanti al primo incontro. Verso il nuovo Piano Socio-Sanitario della Regione Piemonte, confronto pubblico ad Asti. Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL. Save-the-date – 9/4/2025 – 1° Webinar di partecipazione pubblica integrata per l’elaborazione dei Piani Distrettuali al 2027. Partecipazione pubblica per la redazione del Piano Comunale di protezione civile. Società a partecipazione pubblica. Ne parlano su altre fonti

Partecipazione pubblica per i nuovi piani del fiume Po, 250 partecipanti - TORINO (ITALPRESS) – È iniziato destando un largo interesse in istituzioni, enti e molteplici portatori d’interesse il primo incontro di partecipazione pubblica integrata, organizzato da ADBPO-Autorit ... (italpress.com)

Piano regolatore portuale, al via un percorso di partecipazione e informazione - L’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mar Ligure Occidentale ha in corso di redazione i nuovi Piani Regolatori ... degli strumenti di comunicazione e partecipazione, elementi chiave per ... (msn.com)