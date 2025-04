Quindicenne scomparso a Bologna torna a casa dopo 5 giorni

Un adolescente di 15 anni, la cui scomparsa era stata denunciata a Bologna, ha fatto ritorno a casa nella serata di ieri. Il giovane si era allontanato dalla propria abitazione di mattina, facendo perdere le sue tracce.

