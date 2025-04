Iodonna.it - Continuano le polemiche su Biancaneve. Anche al botteghino il film si è rivelato un fallimento totale.

Leggi su Iodonna.it

I dati parlano chiaro:e La Sirenetta, tra le ultime creature del revival live action firmato Disney, hanno prodotto insieme oltre 8.200 tonnellate di anidride carbonica. Queste superano le emissioni generate in un anno intero dagli aeroporti britannici di Birmingham e Luton. È quanto emerge da un’analisi condotta su 250 documenti ufficiali, frutto della normativa britannica del 2019 che obbliga le produzioni cinematografiche a rendicontare l’impatto ambientale. E nonostante si tratti diprodotti da uno studio americano, le due pellicole sono state girate nel Regno Unito, approfittando dei forti incentivi fiscali (fino al 25,5% delle spese rimborsate), per undi circa 95 milioni di sterline. Un investimento pubblico che oggi viene messo in discussione, soprattutto alla luce dell’impronta ambientale lasciata.