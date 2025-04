Abruzzo24ore.tv - Borse europee in impennata: Milano registra un sorprendente +7% dopo la sospensione dei dazi

- Le piazze finanziarieno rialzi significativi, conin testa, in seguito alla decisione di sospendere iper 90 giorni. Lehanno vissuto una giornata di forte crescita, con rialzi che non si vedevano dai tempi della pandemia di Covid-19. In particolare, la Borsa diha segnato un incremento del 7%, posizionandosi tra le migliori performance del continente. Anche altre piazzehannoto aumenti notevoli: Francoforte ha guadagnato il 7,5%, Parigi il 6,2% e Zurigo il 5,3%.? Questo rally è stato innescato dalla decisione dell'ex presidente statunitense Donald Trump di sospendere per 90 giorni l'imposizione di nuovisulle importazioni, una mossa che ha portato ottimismo tra gli investitori . Ladeiè vista come un segnale positivo per l'economia globale, riducendo le tensioni commerciali e favorendo gli scambi internazionali.