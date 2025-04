Conference League oggi Celje-Fiorentina | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Conference League stasera, giovedì 10 aprile, torna in campo la Fiorentina nell'andata dei quarti di finale sul campo del Celje. La partita è in programma alle ore 21. I viola sono reduci dal pareggio sul campo del Milan mentre nella competizione europea sono arrivati ai quarti di finale battendo il Panathinaikos . La partita non sarà trasmessa in chiaro. Sarà possibile vedere l'incontro in diretta tv su Sky e in streaming su NOW. La squadra di Palladino ha raggiunto la finale della Conference League nelle due precedenti edizioni e ora vuole proseguire il cammino nella manifestazione sotto la guida di Palladino, alla sua prima stagione sulla panchina della Fiorentina dopo il divorzio del club da Italiano.Le probabili formazioniQueste le probabili formazioni:Celje (4-3-2-1): Silva; Karnicnik, Vuklisevic, Bejger, Nieto; Svetlin, Dulca, Zabukovnik; Seslar, Delaurier-Chaubet; Kucys.

