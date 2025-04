IMD è gold sponsor del Volley Bergamo 1991 | Supportiamo una realtà d’eccellenza

Volley Bergamo 1991: l'azienda bergamasca, che da oltre quarant'anni produce tecnologie a servizio della scienza, sarà gold sponsor per la stagione 2025/26.I.M.D. International Medical Devices S.p.A. è la holding del gruppo IMD, costituito da tre diverse aziende con sede sul territorio bergamasco, ovvero Technix S.p.A., I.M.D. Generators S.r.l. ed Intermedical S.r.l. IMD, sbarcata nel luglio del 2023 su Euronext Growth Milan, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, opera nel settore medtech ed è attiva nello sviluppo e nella produzione di sistemi di diagnostica per x-ray ed applicazioni cliniche chiave nel settore della radiologia.Stefano Rovetta, Direttore Generale del Volley Bergamo 1991, dichiara: "Siamo felici di proiettarci verso la prossima stagione al fianco di un nuovo e prestigioso Partner.

