Baritoday.it - Lavori di costruzione dell'impianto idrico in via dei Mille: cambiano i percorsi dei bus Amtab

Leggi su Baritoday.it

Per consentire idisu via dei, dalle ore 10:00 di venerdì 11 aprile verrà interdetta la circolazione nel tratto compreso tra via Nizza e via De Napoli. A tal propositoha informato la propria utenza che le linee 10, 21 e 35 subiranno le.