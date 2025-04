L' educazione sentimentale contro la violenza sulle donne | presentato all' Ars il primo ddl regionale

educazione affettiva, sentimentale e sessuale nelle scuole siciliane, attivazione di sportelli psicologici negli atenei e formazione continua per docenti, forze dell'ordine e operatori sanitari. E ancora, creazione di un Osservatorio regionale permanente e utilizzo dei social network.

