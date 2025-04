Quotidiano.net - La Camera discute sul piano di riarmo europeo: sostegno a Kiev e forza ONU

Lastando una serie di mozioni sulditra cui c'è anche quella di maggioranza. Il documento, frutto di mediazione, impegna il governo "a proseguire nell'opera di rafmento delle capacità di difesa e sicurezza nazionale al fine di garantire, alla luce delle minacce attuali e nel quadro della discussione in atto in ambitoin ordine alla difesa europea, la piena efficacia dello strumento militare". Il punto di partenza della Lega era "la ferma opposizione all'attuazione" a "ReArm Europe". Il documento conferma ile l'obiettivo della pace. In una fase successiva, si impegna il governo a favorire "la costituzione di unamultinazionale sotto l'egida delle Nazioni Unite".