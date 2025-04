Myanmar | Yangon consegnato quinto lotto di aiuti umanitari cinesi

quinto lotto di forniture di aiuti umanitari d’emergenza inviati dal governo cinese arriva allo Yangon International Airport, in Myanmar, ieri 9 aprile 2025. Gli aiuti comprendono 266 tende, 20.000 zanzariere, 9.000 teloni e 2.000 scatole di noodle istantanei, per un peso totale di oltre 91 tonnellate. Dei membri dello staff trasportano le forniture allo Yangon International Airport, in Myanmar, ieri 9 aprile 2025. Il quinto lotto di forniture di aiuti umanitari d’emergenza inviati dal governo cinese e’ arrivato qui ieri. Gli aiuti comprendono 266 tende, 20.000 zanzariere, 9.000 teloni e 2.000 scatole di noodle istantanei, per un peso totale di oltre 91 tonnellate. Agenzia Xinhua Leggi su Romadailynews.it Ildi forniture did’emergenza inviati dal governo cinese arriva alloInternational Airport, in, ieri 9 aprile 2025. Glicomprendono 266 tende, 20.000 zanzariere, 9.000 teloni e 2.000 scatole di noodle istantanei, per un peso totale di oltre 91 tonnellate. Dei membri dello staff trasportano le forniture alloInternational Airport, in, ieri 9 aprile 2025. Ildi forniture did’emergenza inviati dal governo cinese e’ arrivato qui ieri. Glicomprendono 266 tende, 20.000 zanzariere, 9.000 teloni e 2.000 scatole di noodle istantanei, per un peso totale di oltre 91 tonnellate. Agenzia Xinhua

Aereo Phenom 300 nominato "aereo jet leggero più venduto e consegnato al mondo". Myanmar: Yangon, consegnato quinto lotto di aiuti umanitari cinesi. Ne parlano su altre fonti

Myanmar: Unicef, primo volo con aiuti salvavita per i bambini e le famiglie atterrato a Yangon - Nel primo volo umanitario di un'organizzazione umanitaria atterrato in Myanmar dopo il devastante terremoto del 28 marzo, l'Unicef ha trasportato 80 tonnellate di aiuti d'emergenza per aiutare i bambi ... (agensir.it)