La Corte Costituzionale boccia lacampana sul terzo mandato: fine delle ambizioni di Dee nuove sfide politiche per la RegioneLa Corte Costituzionale ha bocciato laRegioneche avrebbe consentito al governatore Vincenzo Dedi candidarsi per un terzo mandato consecutivo,ndola. La decisione, che ha suscitato forti reazioni politiche e giuridiche, chiude definitivamente la porta ad una possibile terza candidatura di De, ma anche di altri presidenti di Regione che avrebbero potuto invocare simili leggi regionali.Lacampana in questione era stata modificata per consentire una deroga al divieto del terzo mandato consecutivo per i presidenti delle giunte regionali, ma la Corte ha ritenuto che violasse l’articolo 122Costituzione italiana.

