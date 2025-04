Ilfattoquotidiano.it - “La vignetta del PD di Riccione contro di me? Cattivi e superficiali, ne pagheranno le conseguenze. Se ne occuperanno gli avvocati”: lo sfogo di Linus

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Rimane ancora un tema caldo quello della chiusura da parte del Comune dia tutta la macchina di Radio Deejay con l’obbiettivo di organizzare internamente un cartellone estivo di intrattenimento ma, soprattutto, stando alle parole della sindaca Daniela Angelini di puntare gran parte del budget sulla comunicazione.Ma non è tutto. Il PD di, la parte politica chiamata in causa ma senza essere citata che ha avallato l’interruzione dei rapporti con la radio, ha pubblicato sulla pagina Facebook (per poi rimuoverla) unache ritraeva un contadino (con la scritta inequivocabile DJ) mentre munge una vacca grassa, che rappresenterebbe il Comune. La didascalia che accompagnava larecitava: “Il disc jockey che ha munto per anni dalla tetta deisi pensava di avere ancora a che fare con l’assessore Cangini (detto da lui) con tutto il rispetto per Cangini”.