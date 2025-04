Milan Hauge | Convito da Calabria Ibrahimovic una volta mi disse…

Hauge, ex calciatore del Milan, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole Pianetamilan.it - Milan, Hauge: “Convito da Calabria. Ibrahimovic una volta mi disse…” Leggi su Pianetamilan.it Jens Petter, ex calciatore del, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco le sue parole

Calabria, futuro deciso per l’ex Milan: firma in arrivo, non ci sono più dubbi - Calabria, ex capitano e terzino destro del Milan, ha preso una decisione precisa per il futuro: conferma al Bologna sempre più vicina Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Davide Calabria, che ha ... (milannews24.com)

Infortunio Calabria, si ferma l’ex Milan: in dubbio per la finale di Coppa Italia? - Infortunio Calabria, l’ex Milan è a rischio per la finale di Coppa Italia in programma a maggio? Il comunicato del Bologna Il Bologna ha praticamente archiviato il passaggio alla finale di Coppa ... (milannews24.com)

Calabria, frecciatine sui social dei tifosi bolognesi contro il Milan: «Lo avete trattato male! Ora ci porterà in Champions» - Calabria a Bologna ha ritrovato completamente la sua dimensione, rinascendo dalle polemiche che l’avevano etichettato al Milan: da esubero e capitano rossonero contestato dalla piazza agli elogi ... (calcionews24.com)