Rimonta da batticuore per la BC Servizi contro Tortona.

Arezzo, 10 aprile 2025 – Una rincorsa durata 39 minuti per la BCArezzo che negli ultimi secondi è stata premiata da una vittoria tanto complicata quanto importante in ottica classifica dove gli amaranto rimangono al settimo posto ma soprattutto portano a 4 i punti di distanza sul Costone Siena nono in classifica.è scesa ad Arezzo decisa a giocarsi le ultime possibilità di rientrare nel treno PlayOff e la squadra di Ansaloni mette subito in campo grande determinazione portandosi subito avanti nel punteggio fin dal primo quarto chiuso sul 18-13 con Gatti e Farias subito protagonisti. La SBA non riesce a trovare il giusto ritmo di gara e subisce un break ospite ad inizio secondo quarto di 12-2 interrotto da una tripla di Bischetti che ha il merito di provare a dare una scossa al quintetto amaranto, ma la BCnon riesce ad avere in attacco la solita fluidità faticando non poco per trovare la via del canestro.