Decoro lavori pubblici e sicurezza al quartiere Levante | l' amministrazione di Chieti incontra i cittadini

Il sindaco Diego Ferrara, con gli assessori Chiara Zappalorto e Teresa Giammarino e i consiglieri Valerio Giannini e Silvio Di Primio, ha incontrato nel pomeriggio di ieri, 9 aprile, una delegazione del quartiere Levante di Chieti, che aveva richiesto l'attenzione dell'amministrazione su alcune.

