Dazi Schlein | governo fermo davanti a incertezza che già crea danni

Roma, 10 apr. (askanews) – "Il Partito democratico sta incontrando imprese, cooperazione, agricoltori e sindacati per le nostre proposte a questoall'suiche sta già causando gravia imprese e lavoratori italiani. Abbiamo bisogno di reagire. Ildica cosa intende fare per evitare le delocalizzazioni e per i salari più bassi d'Europa che abbiamo in Italia, noi proponiamo il salario minimo, e dica cosa vuole fare sulle bollette che sono le più care d'Europa. Noi su questo continueremo a incalzarli". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, a margine di un giro di incontri con Confindustria e parti sociali sui, stamattina al Nazareno.