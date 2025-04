Festival di Cannes 2025 presentato il cartellone | i film in concorso

Festival di Cannes 2025, con cui la kermesse cinematografica raggiungerà la 78esima edizione della sua storia. Fra i 19 film in concorso infatti c'è anche Fuori di Mario Martone, che racconta la storia di Goliarda Sapienza. Dal 13 al 24 maggio, sulla Croisette sono attese decine di star, tra cui Scarlett Johansson e Wes Anderson. Presidente di giuria sarà Juliette Binoche che contribuirà, assieme ad altre figure di spicco del settore, all'assegnazione della Palma d'oro. Padrino dell'evento sarà il cineasta e interprete transalpino Laurent Lafitte, che condurrà le cerimonie di apertura e chiusura. Già assegnata la Palma d'oro alla carriera a Robert De Niro, sul palco del Grand Theatre Lumiere il 13 maggio. Fra le proiezioni speciali, spicca Stories of Surrender tratto dall'omonimo libro autobiografico di Bono Vox, leader degli U2.

