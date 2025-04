Forum deliberativi di quartiere | superata quota 400 iscritti In uscita il calendario con gli incontri

quota 400 le pre iscrizioni ai Forum deliberativi di quartiere. Per farlo è sufficiente collegarsi all’indirizzo web dedicato del Comune di Rimini oppure scrivere alla mail Forum@comune.rimini.it. Tramite la compilazione del format online il cittadino propone la sua iscrizione. Riminitoday.it - Forum deliberativi di quartiere: superata quota 400 iscritti. In uscita il calendario con gli incontri Leggi su Riminitoday.it Hanno già superato400 le pre iscrizioni aidi. Per farlo è sufficiente collegarsi all’indirizzo web dedicato del Comune di Rimini oppure scrivere alla mail@comune.rimini.it. Tramite la compilazione del format online il cittadino propone la sua iscrizione.

Forum deliberativi di quartiere: superata quota 400 iscritti. In uscita il calendario con gli incontri. Forum deliberativi di quartiere: superata quota 400 iscritti. In uscita il calendario con i primi incontri nelle 12 sedi dei Forum. Ne parlano su altre fonti

A Rimini nascono i Forum Deliberativi di Quartiere. Il 25 marzo la presentazione - Per ricreare occasioni di confronto diretto e partecipazione a Rimini è nato il progetto dei forum deliberativi di quartiere. I forum si insedieranno nelle dodici zone identificate, rispetto ai ... (newsrimini.it)

Rimini, ecco i 12 nuovi quartieri: via ai forum deliberativi - In ognuno di questi quartieri si insedierà un solo Forum deliberativo di quartiere, quale organismo di partecipazione alla formazione delle decisioni a disposizione dei cittadini per promuovere ... (chiamamicitta.it)

Pd Rimini a sostegno dei Forum deliberativi di quartiere - Martedì 25 marzo l’Amministrazione Comunale ha presentato ufficialmente i Forum deliberativi di quartiere, “un’iniziativa fondamentale per promuovere la partecipazione attiva dei cittadini nella gesti ... (chiamamicitta.it)